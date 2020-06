Knochenarbeit im Labor

Jenes Verfahren, das die Verbrechensbekämpfung revolutioniert hat, bringt auch Klarheit in historische Rätsel. Weil es hier aber keinen Mundhöhlen-Abstrich gibt, sind die Wissenschaftler auf Knochenmaterial angewiesen. Vom Fachmann Walther Parson lernen wir: "All jene Knochen, auf denen zu Lebzeiten viel Gewicht lastet, sind für DNA-Analysen geeignet. Ein Oberschenkel ist besser als eine Rippe; ein Schienbein ist besser als ein Schlüsselbein." Ausnahme ist der Kopf: Zähne seien ebenfalls sehr willkommen. Parson: "Der härteste Knochen, den wir im Körper haben, sitzt an der Schädelbasis und heißt Felsenbein."



Das Alter der DNA ist keine verlässliche Größe: "Bei den Tsunami-Opfern war die DNA nach drei Wochen viel schlechter als so manche 1000 Jahre alte", sagt Parson. "Alte DNA hat nicht nur mit den Jahren zu tun, sondern auch mit der Lagerung."