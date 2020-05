Kleinflugzeug in Tirol notgelandet

Der Unfallmeldung folgte zum Glück rasch eine erfreuliche Nachricht: In den Ötztaler Alpen in Tirol ist Samstagmittag kein Kleinflugzeug abgestürzt, sondern nur notgelandet. Die Insassen des Ultraleicht-Modells wurden nicht verletzt, Besatzungen zweier ÖAMTC-Christophorus-Hubschrauber brachten sie zu Tal.



Das Flugzeug ging am Gepatschferner in 3200 Metern Höhe nieder. Zunächst hatten die Behörden Alarm geschlagen, weil ein Absturz vermutet worden war. Doch der Pilot, ein Berliner, und sein Begleiter meldeten sich unverletzt bei der Leitstelle. Warum sie Probleme mit dem Flugzeug hatten, ist nicht nicht ganz klar. Laut Polizei waren sie zu niedrig und auch zu langsam geflogen.