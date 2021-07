Klage wegen Maturareisen-Saufereien

DocLX steht derzeit auch anderweitig in der Kritik. Im Rahmen des X-Jam sollen heuer tausende Maturanten in den Norden Zyperns gebracht werden. "Die direkte Einreise von Österreich in den besetzten Norden ist illegal, es gibt dort keine diplomatische Vertretung. Hinter dem Reisehotel ( Acapulco Beach Club and Resort; Anm.) befindet sich ein Munitionsdepot. Von all dem wissen die Schüler aber nichts, weil X-Jam diese Informationen zurückhält", kritisierte der Bundesobmann der Schülerunion, Jim Lefebre. Die Schülervertreter beziehen sich bei ihren Warnungen auf das Außenministerium in Wien.



Reiseveranstalter Ruefa und DocLX entgegneten, "dass jährlich rund 200.000 Gäste aus der EU den Nordteil Zyperns besuchen und ohne jegliche Probleme ein-und ausreisen können". Die Maturanten würden mit türkischen Charter-Maschinen von Österreich zu ihrem Reiseziel geflogen, mit Zwischenstopp in Antalya. Diese Form der Anreise werde auch von anderen europäischen Ländern aus durchgeführt. Das Hotel liege nicht in einem militärischen Sperrgebiet, sondern grenze an ein gesperrtes Urlaubsareal für Sicherheitskräfte.