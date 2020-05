Kinder hatten Sex: Strafe für 15-Jährigen

Er hat vier Geschwister und eine Mutter, die die Obsorge für ihre Kinder verloren hat. Die Schule im sozialpädagogischen Zentrum hat er abgebrochen, aber er möchte unbedingt Kfz-Mechaniker werden. Zu Hause gibt es oft Streit, aber in ein Jugendheim will der 15-Jährige keinesfalls, höchstens in eine betreute Wohngemeinschaft. Vor Gericht sitzen will er auch nicht; und schon gar nicht will er befragt werden zu diesem Jänner-Tag, als er Sex hatte.



Sex mit einer zwölfjährigen Schülerin, die seine Freundin werden wollte. Deren Mutter eine Bar betrieb und die Tochter rauchen und trinken ließ. "Deshalb hab' ich mir gedacht, die ist älter", sagt der Bursche mit den Lippenpiercings vor dem Jugendschöffensenat.

Und gedacht? Gedacht habe er sich "gar nix mehr", sie waren ja alle betrunken, damals, in der Wohnung eines Freundes. Als Zuhörer sind Vertreter von Jugendamt, Bewährungshilfe und ein Streetworker im Gerichtssaal. "Ihr habt ja alle keine Ahnung", schleudert ihnen der Bursche in einer Verhandlungspause am Freitag in Klagenfurt entgegen.