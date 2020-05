Kellerleichen hielten Östereich in Atem

6. Juni Bauarbeiter brechen ein Kellerabteil in der Oswaldgasse auf und entdecken einen einbetonierten Fuß. Bei einer genaueren Untersuchung am folgenden Tag stellt sich heraus, dass es sich offenbar um den Vertreter Manfred H. handelt. Wenig später wird die ebenfalls einbetonierte Leiche von Holger M., dem Ex-Mann der Hauptverdächtigen Estibaliz C., entdeckt.



Nach und nach werden immer grausamere Details bekannt: So wurden die Männer offenbar erschossen und danach mit einem Elektromesser zerstückelt. Bekannte halfen beim Abtransport eines Kühlschrankes mit einer einbetonierten Leiche, ohne davon etwas zu ahnen.



Die 32-jährige Tatverdächtige hat offenbar die Polizei im Haus bemerkt und setzt sich in Erdberg in ein Taxi. Mit dem Fahrer Mustafa S. fährt sie 441 Kilometer nach Italien.



10. Juni Vor einem Wohnhaus in Udine wird sie festgenommen. Ein Straßenkünstler gab den Fahndern den entscheidenden Hinweis. Gegenüber den Carabinieri legt sie angeblich ein Geständnis ab, das in Österreich allerdings nicht gültig ist. Es gibt auch keine Niederschrift dieser Aussage.



24. Juni Estibaliz C. wird von den Carabinieri an die Kärntner Polizei übergeben und anschließend in die Justizanstalt Josefstadt überstellt. Bei Vernehmungen durch die Staatsanwaltschaft Wien schweigt sie eisern.