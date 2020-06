Keine Licht im Finanzierungs-Dickicht

Einzelfall oder System? System, sagt die Mehrheit. Eine OGM-Umfrage für den KURIER bringt ein vernichtendes Urteil für die heimische Politik. Fast drei Viertel, 73 Prozent, sind überzeugt: Die aktuellen Korruptionsfälle – von Telekom bis Terminal Tower, von BUWOG bis Behördenfunk – sind keine Ausrutscher. Die Mehrheit sagt: So etwas kommt in Österreich laufend vor.

„Kein Wunder“, sagt OGM-Chef Wolfgang Bachmayer. Einerseits würden sich viele an frühere Affären wie den AKH- und den Noricum-Skandal erinnern. Andererseits sei das Thema in den letzten Monaten allgegenwärtig gewesen. Die Wähler aller Parteien sind sich einig: In allen Fraktionen glaubt eine Mehrheit, dass die Skandale keine Einzelfälle sind. Bei FPÖ-Anhängern 94 Prozent der Befragten; bei der ÖVP immerhin 55 Prozent.