Keine Anzeige gegen leichtsinnige Tourengeher

Das sei für Sport- und Freizeitunfälle in Österreich gesetzlich vorgeschrieben, weil keine ASVG-Krankenversicherung für solche Rettungseinsätze aufkomme. Lindenberg sprach von einem "Missstand", gegen den sich der ÖBRD schon seit Jahrzehnten wehre und den Nationalrat dazu bewegen wolle, einen gesetzlichen Versicherungsschutz auch für Bergsportler zu gewährleisten. Bisher sei es notwendig, dass alle Bergsportler private Unfall- und Bergeversicherungen abschließen.



Der ÖBRD sei keine Staatsanwaltschaft. Wenn es Schwerverletzte oder Tote gebe, dann müssten ohnehin die Staatsanwaltschaften prüfen, ob Anklage erhoben werden muss oder nicht. Der Bergrettungsdienst halte sich als ehrenamtliches Netzwerk von Alpinisten für Alpinisten bei allen Forderungen nach Bestrafung strikt heraus und trete gegen "die heute zunehmende Kriminalisierung der Sportwelt" ein.



Die vier beim Einsatz durch Erfrierungen verletzten Bergretter konnten am Montag in häusliche Pflege entlassen werden. Die beiden Tourengeher befanden sich unterdessen noch in Mürzzuschlag bzw. Bruck/Mur in stationärer Behandlung - sie hatten Erfrierungen zweiten und dritten Grades an den Extremitäten bzw. im Gesicht erlitten -, dürften aber in den kommenden Tagen die Krankenhäuser verlassen können, hatte die örtliche Bergrettung berichtet.