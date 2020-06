Kein Gipfelkreuz für Araber

Immer mehr Urlauber aus arabischen Ländern zieht es nach Bayern. Sie shoppen in den Straßen von München und bestaunen die Bergwelt – viele Touristen aus den Golfstaaten haben noch nie Schnee gesehen. Damit noch mehr arabische Besucher kommen, wurde jüngst ein Werbekatalog herausgebracht, in dem die Zugspitze ohne Gipfelkreuz zu sehen ist, wie die Welt online berichtete. Retusche-Arbeiten waren dafür nicht nötig: Deutschlands höchster Gipfel wurde einfach aus einer Perspektive fotografiert, in der das christliche Symbol nicht zu sehen ist.

Von Tourismusexperten in Garmisch-Partenkirchen wird der Verzicht auf das Gipfelkreuz als "spezielle Zielgruppenwerbung" gesehen. Für arabische Touristen sei Schnee der Hauptgrund, um auf die Zugspitze zu kommen. Daher sei in den Flyern für den arabischen Markt einfach ein Bild mit viel Schnee ausgesucht worden. Die deutschen, englischen und spanischen Prospekte werben jedoch mit einem fast identischen Motiv – und dort ist das Gipfelkreuz sehr wohl zu erkennen.

Die Kirchen sind empört, so die Welt online: Sowohl evangelische als auch katholische Kleriker kritisierten die Bildauswahl scharf. Es könne der Eindruck entstehen, man wolle die religiösen Wurzeln Bayerns verleugnen, sagte Weihbischof Wolfgang Bischof. Gipfelkreuze gehörten ganz selbstverständlich zu den bayerischen Bergen. Es sei "unnötig und irreführend", dass das Gipfelkreuz nicht zu sehen sei. Denn auch nichtchristliche Gäste wollten Land und Leute unverfälscht kennenlernen.