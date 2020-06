Kein europaweites Recht auf Sterbehilfe

Die Hoffnung auf ein europaweites Grundsatzurteil, ob der Mensch ein Recht auf Sterbehilfe hat, war groß. Am Donnerstag fällte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ( EGMR) mit Sitz in Straßburg (siehe Info unten) ein Urteil zum Thema Sterbehilfe in Deutschland. Ein Witwer aus Braunschweig hatte geklagt, weil das deutsche Bundesinstitut für Arzneimittel seiner gelähmten Frau ein tödliches Medikament verweigert hatte. Aktive Sterbehilfe ist in Deutschland nicht erlaubt.

Die Hoffnungen auf ein wegweisendes Urteil waren aber vergebens: Ob Sterbehilfe zulässig ist, wird weiterhin nicht europaweit geregelt, sondern bleibt den einzelnen Staaten vorbehalten. Der Gerichtshof in Straßburg nahm gar nicht zur Sachfrage Stellung, ob Sterbehilfe grundsätzlich erlaubt sei.

Doch der klagende Witwer Ulrich Koch bekam bei der Prüfung des Gerichtsverfahrens recht. Die deutschen Gerichte hatten seine Klagen abgewiesen: Der Witwer sei nicht befugt, im Namen seiner zu dem Zeitpunkt bereits verstorbenen Frau das Recht auf Sterbehilfe einzuklagen.

Die Straßburger Richter entschieden nun, der Witwer sei sehr wohl direkt betroffen – die deutschen Gerichte hätten den Fall nicht ausreichend geprüft.