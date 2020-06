Kassiert, nicht verdient

Wos woa sei Leistung", fragt man sich sofort, wenn man das Gehalt von Apple-Chef Tim Cook im Jahr 2011 erfährt. Rund eine Million Dollar PRO TAG, kann das ein Manager wert sein? Der Fairness halber ist zu sagen, dass Cook die Millionen nicht cash überwiesen bekam, sondern ein entsprechendes Aktienpaket erhielt. Und über das Aktienpaket für Cook entscheiden Aktionäre, die sich über 26 Milliarden Dollar Gewinn freuten.

Da hat es sich Walter Meischberger leichter gemacht, der manchmal an einem Tag 600.000 Euro verdienen konnte. Wofür? Weil er einen Tipp gegeben hat. So hat die Kleptokratie, in Schwarz-Blau gehalten, funktioniert. Da ein öffentliches Amt – der Immobilienmakler Plech "diente" der Republik in staatlichen Aufsichtsräten –, dort ein lukratives Geschäft. Und dazwischen ein Finanzminister, der wusste, wo die Freunde zu platzieren sind.

Ein Skandal im Skandal bleibt der Umgang der Justiz mit den feinen Herrn. Im Jahr 2010 wurde ein Telefonat abgehört, wo Plech und Meischberger ganz offensichtlich berieten, wie sie die unverdienten, aber kassierten Millionen den Behörden erklären könnten. Besser lässt sich der Haftgrund der Verdunkelungsgefahr nicht beschreiben. Warum muss noch immer keiner sitzen?