Kanada: Leichenfunde reißen nicht ab

Erst vor wenigen Tagen war am Fuße der Niagara-Fälle die zerstückelte Leiche einer Frau entdeckt worden. In einem anderen Fall waren Mitte August in einem Fluss zwei Hände und ein Kopf entdeckt worden, wenige Tage später wurden in einem anderen Fluss nahe Toronto ein Arm, ein Oberschenkel und zwei Unterschenkel gefunden. Die Leichenteile wurden später einer chinesischstämmigen Kanadierin zugeordnet. Ihr Ex-Freund, ein 40-jähriger Bauarbeiter, wurde wegen Mordverdachts Ende August verhaftet. Die Polizei ging von einem "Familiendrama" aus.

Zudem gibt es den Fall des Ex-Pornodarstellers Luka Rocco Magnotta, der verdächtigt wird, im Mai Leichenteile des ermordeten chinesischen Studenten Lin Jun per Post an Parteibüros in Ottawa und Schulen in Vancouver verschickt zu haben. Der Kopf des Chinesen wurde in einem Park in Montréal entdeckt. Magnotta, der nach einer Flucht nach Europa in Berlin gefasst wurde, soll im kommenden Jahr vor Gericht gestellt werden.