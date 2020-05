Kaltenbrunner erreicht Depot-Lager

Ralf Dujmovits hatte dem Wiedersehen schon sehr entgegen gefiebert. "Es war in den letzten Stunden, bevor Gerlinde auf dem Gipfel stand, alles sehr emotional. Alle haben mitgezittert. Als sie dann oben war, sind viele Tränen geflossen", erzählte eine Mitarbeiterin aus dem Büro von Dujmovits.



Vier Jahre lang hat sich die Oberösterreicherin auf den K2 vorbereitet. Mehrmals hat ihr der zweithöchste Berg der Erde die kalte Schulter gezeigt. Als die 40-Jährige schließlich am Dienstag um 18.18 Uhr Ortszeit am Gipfel stand, hat sie im Funkkontakt mit ihrem Mann vor allem Tränen der Freude geweint. "Es ist ein Geschenk, bei diesen Wetterbedingungen hier oben stehen zu dürfen", sagte die Bergsteigerin.



Gemeinsam mit ihren Kameraden Darius Zaluski, Maxut Zhumayev und Vassiliy Pivtsov genoss sie tief berührt den unglaublichen Panoramablick nach den Strapazen des elfstündigen Aufstiegs. "Es war schon spät. Und das Abendlicht war da, der Himmel war wolkenlos und es herrschte Windstille. Gerlinde hat es genossen", erzählte Dujmovits. Die begehrten Gipfelfotos, die auch als Beweis für den Erfolg am K2 dienen, wird es erst am Donnerstagabend oder am Freitag geben.