Kärnten: Wahlkampf für maximal 500.000 Euro

Die Freiheitlichen spielen auf Zeit. Der 25. November ist für sie als Wahltermin inakzeptabel. Sie wollen am 3. März 2013 zu den Urnen gehen. Die FPK trägt daher wenig zu neuen Rahmenbedingungen bei. Jüngstes Beispiel: Am Dienstag wurde im Budgetausschuss die Streichung der Wahlkampfkosten-Rückerstattung beschlossen – gegen die Stimmen der Blauen. Parteichef Kurt Scheuch dazu: "Es handelt sich um einen reinen Show-Akt, für den wir nicht zu haben sind. Aber wir werden im Plenum zustimmen." Das könnte bereits in der Sondersitzung am Donnerstag der Fall sein.

Die Abschaffung des Proporzes ist für die Blauen kein Thema. Für sie ist auch der Budgetausschuss die "falsche Adresse". So sieht es auch Gerold Glantschnig von der Verfassungsabteilung: "Zuständig ist der Rechts- und Verfassungsausschuss." Dort hat die FPK die Mehrheit.