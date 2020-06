Jugendlicher steckte in Inn-Treibsand fest

Ein 13-jähriger Tiroler ist Mittwochabend noch einmal mit dem Schrecken davongekommen. Der Bursch war im Bereich des Innsbrucker Stadtteils Reichenau am Innufer bis zur Hüfte im Treibsand festgesteckt und musste über eine Stunde so ausharren. Kollegen und Freunde konnten ihm aus eigener Muskelkraft nicht helfen. Die Berufsfeuerwehr spülte schließlich mit einer Löschleitung das betonartige Gemisch weg und befreite so den unterkühlten Teenager.

Die Helfer wurden kurz vor 19.00 Uhr zum Ort des Geschehens hinter dem Skaterpark gerufen. Zu diesem Zeitpunkt hatten mehrere Freunde bereits über eine Stunde versucht, den 13-Jährigen aus dem Sand auszugraben.