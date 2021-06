Jordanien: Avancen an Islamisten

In den vergangenen Monaten war es zu zahlreichen Proteste in mehreren Städten des haschemitischen Königreichs gekommen. Sie gingen sowohl von der islamistischen Opposition als auch von Gewerkschaften und linksgerichteten Organisationen aus. In der jordanischen Bevölkerung macht sich auch Wut über den festgefahrenen Nahost-Friedensprozess breit. Mehr als die Hälfte der 5,7 Millionen Bewohner des Königreichs sind Palästinenser, die aus dem seit 1967 von Israel besetzten Westjordanland geflohen sind. Die Opposition fordert von der Regierung die Kündigung des 1994 geschlossenen Friedensvertrags mit Israel.

Unterdessen hat der König zum zweiten Mal innerhalb weniger Monaten den palästinensischen Hamas-Politbürochef Khaled Mashaal empfangen. Die im Gazastreifen herrschende Hamas ("Bewegung des islamischen Widerstandes") gilt als Ableger der ägyptischen Muslimbruderschaft.