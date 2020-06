"Isaac": New Orleans rüstet sich für den Sturm

Nicht alle Menschen an der US-Südküste sahen der Ankunft von "Isaac" so gelassen entgegen. In Louisiana, Alabama und Mississippi herrschte höchste Alarmbereitschaft; die Behörden ließen Küstengebiete evakuieren. Auf den Straßen kam es zu langen Staus, weil zahlreiche Menschen flohen. Es kam zu Hamsterkäufen, in New Orleans war an vielen Tankstellen das Benzin ausverkauft. Vielerorts verbarrikadierten Einwohner ihrer Häuser. Die meisten Flughäfen schlossen.

Auch die US-Nationalgarde rückte an - sie soll das von einem Hurrikan bedrohte New Orleans vor Plünderern schützen. Ausgerüstet mit automatischen Sturmgewehren bezogen Hunderte Soldaten am Dienstag kurz vor dem erwarteten Eintreffen von "Isaac" Stellungen auf den zumeist verwaisten Straßen rund um die Golfküsten-Metropole. Starke Winde und heftiger Regen deuteten die Kraft des Wirbelsturmes an, der sich rund 170 Kilometer entfernt mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern in der Stunde von Südosten her langsam der Stadt näherte.

"`Isaac` ist zum Hurrikan geworden. Also befinden wir uns nun ganz offiziell im Kampf. New Orleans steht an der vordersten Front", sagte Mitch Landrieu, Bürgermeister der Stadt, die fast auf den Tag genau vor sieben Jahren von dem Hurrikan " Katrina" verwüstet wurde. Damals starben 1.800 Menschen. Die Auswirkungen des Hurrikans auf New Orleans, das zu 80 Prozent unter dem Meeresspiegel liegt, waren deshalb so katastrophal, weil die Deiche den Wassermassen nicht standhielten.



Am Dienstag fielen wegen "Isaac" nahezu die gesamte Ölproduktion sowie zwei Drittel der Gasförderung der USA im Golf von Mexiko aus, wie die amerikanischen Behörden mitteilten. Der Sturm hat die ohnehin gestiegenen Ölpreise weiter angetrieben. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 96,18 Dollar je Fass.

Laut Prognose sollte er als Hurrikan der Stufe 1 südlich von New Orleans auf Land treffen – fast auf den Tag genau sieben Jahre nach dem tödlichen Hurrikan " Katrina". Obwohl " Katrina" – zunächst mit Stärke 5 und dann beim Landfall mit Stärke 3 – viel heftiger war als "Isaac", warnten die Behörden die Menschen eindringlich. Flutwellen von mehr als drei Meter Höhe und massive Überschwemmungen seien möglich.

In Florida sorgte "Isaac" für Überschwemmungen. Zehntausende Haushalte in der Region Miami und auf den Keys waren ohne Strom. In der Karibik kamen in Haiti und in der Dominikanischen Republik mindestens 24 Menschen ums Leben.