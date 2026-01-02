Zitate der Woche: "Uns fehlt die Frusttoleranz"

"Unser Europa ist ein Ort, um den uns viele, sehr viele Menschen beneiden. Lassen wir uns dieses Europa nicht schlechtreden." Bundespräsident Alexander Van der Bellen setzt auf Unionspatriotismus.

"Uns fehlt die Frustrationstoleranz." Philosoph Konrad Paul Liessmann analysiert die Probleme der Zeit.

"Sie sind eine Randgruppe." Chief Medical Officer Katharina Reich über die Impfskeptiker. "Wir lassen uns sicher nicht von einem Staatssekretär ausrichten, ob Vorarlberg gebraucht wird oder nicht."

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) lässt sein "Ländle" nicht von Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) wegreformieren. "Der Finanzausgleich ist sein Kakao." Für Wallner ist nur Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) für die Bund-Länder-Gemeinden-Städte-Verhandlungen verantwortlich.

"Die Verteufelung des Kompromisses, die muss aufhören." Wenn grundverschiedene Parteien zu einer Einigung finden, hat das nichts mit Umfallen zu tun, mahnt Oberösterreichs Altlandeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP).

"Musik kann uns alle einen, denn wir leben alle auf demselben Planeten." Der Dirigent des Neujahrskonzerts, Yannick Nézet-Séguin, ist zu Jahresbeginn noch optimistisch.