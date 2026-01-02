Inland

Zitate der Woche: "Uns fehlt die Frusttoleranz"

Für wen der Finanzausgleich ein Kakao ist und die "Verteufelung des Kompromisses" aufhören muss.
02.01.26, 15:09
"Unser Europa ist ein Ort, um den uns viele, sehr viele Menschen beneiden. Lassen wir uns dieses Europa nicht schlechtreden." 

Bundespräsident Alexander Van der Bellen setzt auf Unionspatriotismus.

Alexander van der Bellen: "Mutig, wenn nötig. Vernünftig, falls erforderlich"

"Uns fehlt die Frustrationstoleranz." 

Philosoph Konrad Paul Liessmann analysiert die Probleme der Zeit.

Katharina Reich

"Sie sind eine Randgruppe." 

Chief Medical Officer Katharina Reich über die Impfskeptiker.

"Wir lassen uns sicher nicht von einem Staatssekretär ausrichten, ob Vorarlberg gebraucht wird oder nicht."

Markus Wallner und Johannes Pressl

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) lässt sein "Ländle" nicht von Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) wegreformieren.

"Der Finanzausgleich ist sein Kakao."

Für Wallner ist nur Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) für die Bund-Länder-Gemeinden-Städte-Verhandlungen verantwortlich.

Finanzminister Markus Marterbauer

"Die Verteufelung des Kompromisses, die muss aufhören." 

Wenn grundverschiedene Parteien zu einer Einigung finden, hat das nichts mit Umfallen zu tun, mahnt Oberösterreichs Altlandeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP).

OGM-Chef Wolfgang Bachmayer: "Politischer Selbstmord mit Anlauf"

"Musik kann uns alle einen, denn wir leben alle auf demselben Planeten."

Der Dirigent des Neujahrskonzerts, Yannick Nézet-Séguin, ist zu Jahresbeginn noch optimistisch.

"Ich finde, die Umfragen sind inflationär geworden und sie haben auf viele Entscheidungsprozesse bereits zu viel Einfluss." 

Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer (OGM) wünscht sich kritische Distanz der Politik zu seinem Geschäft.

"Wir brauchen eine echten Wumms. Wir schaffen das. Und noch viel mehr."

Erbauliche Worte für 2026 von Neos-Staatssekretär Josef Schellhorn.

