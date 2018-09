UNO-Generalversammlung: „Wir müssen eine neue Beziehung zu Afrika finden“

Afrika – der unbekannte Kontinent, unterschätzt, auch gefürchtet, am liebsten ignoriert. Das ist nun vorbei.

Die österreichische Staatsspitze hat im Vorfeld der diesjährigen UNO-Generalversammlung mehrere Treffen mit afrikanischen Staatschefs vereinbart. Am Dienstag vormittags in New York trafen Bundespräsident Alexander van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz den Staatschef von Kenia, Uhuru Kenyatta. Kurz setzt auch deshalb auf Afrika, weil er als EU-Ratspräsident im Dezember in Wien einen EU-Afrika-Gipfel durchführen will.

„Wir müssen eine neue Beziehung zu Afrika finden, beide Kontinente sind sehr bunt.“ So Van der Bellen. Bei Kenias Kenyatta trifft das besonders zu. Er ist wohl einer der reichen Männer des Kontinents, sein Vater war der erste Präsident Kenias, der Clan versteht etwas von Wirtschaft, nicht zum eigenen Nachteil.