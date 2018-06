WIFO-Chef kritisiert Regierungsplan zur Mindestsicherung scharf

Ein hoch kontroversielles Thema ist auch die Kürzung der Mindestsicherung. Ist es für Sie nachvollziehbar, dass man bei Deutschkursen spart, aber von Flüchtlingen Deutschkenntnisse verlangt, um die volle Mindestsicherung zu bekommen?

Die Regierung will insgesamt Ausländer gegenüber Inländern schlechter stellen. Ob das geht, muss der Verfassungsgerichtshof sagen. Die ethischen Fragen werden von der Caritas dargestellt. Ich argumentiere als Ökonom. Da zeigt sich, dass wir das System seiner ursprünglichen Idee entkleiden. Die Mindestsicherung ist als unterstes soziales Sicherheitsnetz bewusst keine Versicherungsleistung. Es zahlt daher niemand vorher etwas ein, um Mindestsicherung zu bekommen, auch nicht der sogenannte brave Österreicher. Die schwächsten Gruppen der Gesellschaft müssen ja vom Staat mehr herausbekommen, als sie in Summe einzahlen. Sonst hätten wir jahrzehntelang völlig falsche Transferflüsse gehabt.

Das heißt unterm Strich?

Nach der Logik der Sozialpolitik bestimmt sich die Höhe der Mindestsicherung sicher nicht nach der Staatsbürgerschaft oder den Sprachkenntnissen. Es muss eine Notlage vorliegen, aus der jemand aus eigener Kraft nicht herauskann. Für die Höhe sind dann ökonomische Faktoren ausschlaggebend wie Lebenshaltungskosten, Wohnkosten oder Aufwendungen für Kinder. Es soll ein menschenwürdiges Auskommen in Österreich gesichert werden. Das ist nicht vergleichbar mit den Ansprüchen in Afghanistan.

Wenn ich Sie richtig verstehe, können sie sich nicht wirklich vorstellen, dass man in Österreich mit 563 Euro im Monat auskommt?

Wenn ich an Wohnen, Essen, Bekleidung, kleinere Reparaturen denke, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass das möglich ist, schon gar nicht in Großstädten. Die Betroffenen müssten dann irgendwie anders zu Geld kommen. Im positiven Fall haben sie ein soziales Netz, das sie auffängt. In der negativen Version geht es in die Schwarzarbeit oder in den totalen sozialen Absturz, einschließlich Kriminalität.

Wie hoch sollte eine menschenwürdige Mindestsicherung sein?

Die heimische Politik hat über Jahrzehnte als soziale Konvention den sogenannten Ausgleichszulagenrichtsatz im Pensionssystem als unterste Grenze definiert. Es ist ja auch kein Zufall, dass sich die Mindestsicherung bisher an diesem Ausgleichszulagenrichtsatz orientiert hat. Wenn ich davon etwas wegnehmen will, war der Betrag vorher entweder zu hoch oder ist nachher zu niedrig.

Diese „Mindestpension“ liegt für Alleinstehende derzeit bei ungefähr 910 Euro im Monat. Die Debatte ist doch: Warum soll eine Mindestpensionistin, die ihr Leben lang eingezahlt hat, so viel bekommen wie jemand, der erst seit kurzer Zeit im Land ist?

Diesen Ärger in der Bevölkerung gibt es und ich verstehe ihn auch ein Stück weit, obgleich er einer ökonomischen Grundlage entbehrt, weil die erwähnte Mindestpensionistin sicher über ihr Leben hinweg weniger in das System einbezahlt hat, als sie bekommen hat. Man kann der Regierung vorwerfen, sie agiert hier populistisch, aber zweifellos nimmt sie Stimmungen aus der Bevölkerung auf.