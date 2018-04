Wie die Demokratie noch gerettet werden könnte

Auch 2018 werden mutige und kreative politischen Projekte mit einem Preis ausgezeichnet, dem „Innovation in Politics Award“.

Unter Mitwirkung des KURIER sucht das „Innovation in Politics Institut“ in ganz Europa mögliche Preisträger. 2017 waren 600 Nominierte dabei. Ab sofort können Bürger wieder politische Initiativen oder Projekte nominieren, die aufgrund ihrer Innovationskraft Vorbild für andere Länder und Regionen sein können.

Im Herbst stimmt eine Bürger-Jury online ab.

KURIER-Leser können mitarbeiten. Wer als Juror dabei sein will, sollte bis 30. April ein entsprechendes eMail an kurier@innovationinpolitics.eu schicken. Es genügt, Name, Alter, Beruf und Adresse bekanntzugeben. Die Preise werden bei einer Gala in Wien verliehen, Jury-Mitglieder sind eingeladen.