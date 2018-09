Wenn der Polizeiminister ein "Sicherheitsrisiko" wird

Das zweite, noch gewichtigere Argument, warum Minister Kickl erhöhten Erklärungsbedarf hat, ist ein politisches: Wie dem KURIER vorliegende Dokumente und Zeugen-Aussagen aus dem U-Ausschuss bestätigen, droht Österreich den Anschluss bei der Terror-Bekämpfung zu verlieren. In einem mit 26. Juni 2018 datierten Schreiben der Korruptionsstaatsanwaltschaft steht, dass man im BVT erhebliche Sorgen habe, dass Österreich aus der Berner Gruppe suspendiert werden könnte – Kickl hat das stets verneint.

„Die Berner Gruppe ist das wichtigste informelle Treffen der europäischen Nachrichtendienste“, sagt Parlamentarier Peter Pilz. „Wenn unsere Partner den Eindruck haben, Österreich sei kein verlässlicher Partner, sind wir bei der internationalen Terror-Bekämpfung außen vor.“

Pilz ist einer Meinung mit Neos-Mandatarin Stephanie Krisper, die meint: „Der Innenminister ist zu einem Sicherheitsrisiko geworden.“

Wie sieht er selbst die Sache? Herbert Kickl gab sich am Donnerstag zurückhaltend. Am Rande einer Veranstaltung im Ministerium wollte er zur Berner Gruppe nichts sagen. Und so lag es an Generalsekretär Peter Goldgruber zu beruhigen: „Ein Risiko, dass die Zusammenarbeit mit den Nachrichtendiensten in Europa und weltweit nicht funktionieren würde, habe ich nicht wahrgenommen.“