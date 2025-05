Wehr- und Sozialdienst? Für Wiens Bürgermeister gibt es "keinen Anlassfall"

Der Wiener Bürgermeister und SPÖ-Landesparteichef Michael Ludwig will den Vorschlag seines burgenländischen Amtskollegen Hans Peter Doskozil, einen neunmonatigen Wehr- oder Sozialdienst für junge Männer und Frauen einzuführen, nicht bewerten. Er sehe hierzu "keinen Anlassfall" und angesichts der budgetären Herausforderungen sei er "mit anderen Themen" beschäftigt, erklärte Ludwig am Rande des Städtetages in Eisenstadt zur APA.