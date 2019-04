Wegen Russland-Kontakten der FPÖ: BVT isolierter als gedacht

Am Wochenende waren Berichte aufgetaucht, wonach russische Kräfte den AfD-Abgeordneten "absolut unter Kontrolle" haben könnten. Frohnmaier wies das zurück und sprach von einer "völlig enthemmten Hetzkampagne gegen die AfD und auch mich" vor der Europawahl im Mai.

Pilz wirft Kickl Lüge vor

Pilz will Vilimsky und Gudenus in den BVT-U-Ausschuss laden. "Das BVT müsste jetzt überprüfen, ob Gudenus und Vilimsky russische Agenten sind, aber die einzigen, die abheben, wenn das BVT anruft, sind die Russen", so Pilz. Es sei nun das eingetreten, wovor er seit einem halben Jahr warne. Der Abgeordnete warf Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) und BVT-Chef Peter Gridling vor, die Öffentlichkeit diesbezüglich belogen zu haben. Das Innenministerium hatte bisher immer bestritten, dass das BVT von Partnerdiensten isoliert sei.

" Kickl und Gridling haben versucht, den schwersten politischen Schaden der Zweiten Republik zu bagatellisieren und zu behübschen. Das muss Folgen haben. Wir müssen den BVT-Ausschuss an dem Punkt erweitern", forderte Pilz und schoss sich auf die FPÖ ein. "Die FPÖ ist keine Österreich-Partei, sondern eine Russland-Partei und eine Putin-Filiale." Kickl und Verteidigungsminister Mario Kunasek ( FPÖ) "müssen aus ihren Ämtern raus". Es brauche einen "politischen Sperrvermerk" für Kickl, Kunasek, Gundenus und Vilimsky, so Pilz.