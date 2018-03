Was wurde eigentlich aus Österreichs Ex-Politikern?

Fast zehn Jahre lang war Eva Glawischnig Grünen-Chefin, bevor sie 2017 alle ihre Funktionen als Politikerin zurücklegte. Ab sofort arbeitet sie als Nachhaltigkeitsmanagerin bei Novomatic.

Damit ist Glawischnig freilich nicht die einzige Ex-Politikerin mit interessantem Werdegang: Werner Faymann (SPÖ) war zum Schluss sogar von den eigenen Parteigenossen zum Rücktritt aufgefordert worden. Danach arbeitete er als Lobbyist und gründete eine Agentur zur Entwicklung von Immobilienprojekten und Öffentlichkeitsarbeit.

In der ÖVP hatte Michael Spindelegger viele Funktionen inne, war zunächst Außen-, dann Finanzminister. Nach seinem Ausscheiden aus der Politik wurde Spindelegger Präsident der Agentur für die Modernisierung der Ukraine, dann Generaldirektor des Internationalen Zentrums für die Entwicklung von Migrationspolitik.

Susanne Riess, ehemals Susann Riess-Passer, war bis 2002 FPÖ-Obfrau und Vizekanzlerin. Nach zwei Jahren Pause wurde sie 2004 Generaldirektorin der Wüstenrot-Gruppe Österreich und Aufsichtsratsvorsitzende der Bundestheater Holding. Außerdem sitzt sie im Beirat der Signa Holding.

Ebenfalls im Beirat der Signa Holding sitzt Ex-SPÖ-Kanzler Gusenbauer. Er ist außerdem Inhaber eines Consulting-Unternehmens, mit dem er in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen sorgte. Seit Oktober ist er Beirat des Alpenländischen Kreditorenverbands.

Nach seiner kurzen Amtszeit als ÖVP-Chef blieb Wilhelm Molterer zunächst einfacher Abgeordneter, bevor er Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank wurde.

Josef Pröll (ÖVP) musste sich einst aus der Politik zurückziehen, weil seine Gesundheit nicht mehr mitspielte. Heute ist er Vorstand eines Mischkonzerns der Raiffeisengruppe. Im Jahr 2012 wurde er außerdem Geschäftsführer der Ludwig Boltzmann Gesellschaft.

Von 1997 bis 2000 war Viktor Klima Österreichischer Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzender. Kurz nach Ende seiner Amtszeit wechselte er zu VW Argentinien, bis 2012 war er sogar Südamerika-Chef von VW.

2011 zog Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel in den Aufsichtsrat des deutschen Energiekonzerns RWE ein und wurde Kuratoriumsmitglied der Bertelsmannstiftung.