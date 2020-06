Was die Regierung den Beamten abverlangt

Damit es deswegen nicht in dem einen Ressort an Personal mangelt, während im anderen nicht mehr so viel nötig ist, wird der Versetzungsschutz gelockert. Es soll ein zentrales Personalmanagement geben, um Mitarbeiter flexibler einsetzen zu können.

Zu den Einsparungen beim Personal kommen noch zahlreiche Strukturreformen in der Verwaltung wie etwa die Schließung von Bezirksgerichten oder die Zusammenlegung von Landespolizeikommanden und Sicherheitsdirektionen.

Das Paket ist zwischen SPÖ und ÖVP akkordiert. Der Sanktus der Gewerkschafter stand vorerst aus. Beamten-Boss Fritz Neugebauer und seine Stellvertreter Richard Holzer und Peter Korecky (FSG) sowie Wilhelm Gloss (FCG) pochten bis zuletzt darauf, das gesamte Sparpaket zu sehen. Ihr Argument: Die Beamten würden schließlich auch andere Spar- und Steuermaßnahmen spüren. Sie dürften nicht überproportional belastet werden.