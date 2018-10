Warum die Regierung derzeit freie Hand hat

Könnte es für die Regierung im Allgemeinen und Bundeskanzler Sebastian Kurz im Besonderen zum Problem werden, dass das „Don’t smoke“-Volksbegehren vorerst keine nachhaltigen politischen Konsequenzen hat?

Unmittelbar nein, aber mittel- und langfristig vielleicht doch, lautet die Antwort von Franz Sommer. Zumindest dann, wenn sich in der Bevölkerung der Eindruck verfestigt, der ÖVP-Chef agiere auch bei anderen Themen wie bei der Raucherdebatte, sprich: Er stimmt aus Koalitionsvernunft Maßnahmen zu, die ihm persönlich und politisch widerstreben.

Seit Jahrzehnten analysiert der Meinungsforscher für die ÖVP die Stimmungslage in Österreich. Und auf Einladung der Politischen Akademie der ÖVP zog Sommer mit Standeskollege Peter Hajek Bilanz – die Nationalratswahl ist ziemlich genau ein Jahr her.

Wie also ist die Stimmung im Land? Was hat sich verändert? Bemerkenswert ist, und hier sind Hajek und Sommer einer Meinung, die auffallend stabile Lage am „Wählermarkt“. „Ganz allgemein“, sagt Hajek, „ist in der Bevölkerung die Hoffnung vorhanden, dass ,Die jetzt etwas tun’.“

Diese Einstellung führt zu auffallend hohen Zustimmungsraten.

„Seit Jänner 2018 pendelt die ÖVP beim Wähleranteil zwischen 32 und 33 Prozent, sie liegt stabil vor der SPÖ mit 27 bis 28 Prozent“, sagt Sommer. Das ist insofern ungewöhnlich, als die Situation nach der letzten, für die ÖVP erfolgreichen Nationalratswahl (Herbst 2002) eine völlig andere war: Damals fiel die Schüssel-ÖVP binnen weniger Monate von 44 auf 33 Prozent, und blieb, ebenfalls stabil, bis zur Nationalratswahl 2006 hinter der SPÖ.