Regierungsparteien sind auf den ORF sauer

Die Opposition hat am Sonntag geschlossen gegen die Absage von Kanzler Werner Faymann ( SPÖ) und Vizekanzler Michael Spindelegger ( ÖVP) bei der " Elefantenrunde" im ORF protestiert. FP-Chef Heinz-Christian Strache nannte die Absage "feig", Grünen-Spitzenkandidatin Eva Glawischnig "mutlos" und BZÖ-Bündnissprecher Rainer Widmann "überheblich". Der ORF will trotz der Absagen an der Sendung festhalten.

SPÖ und ÖVP hatten am Samstagabend in koordinierten Presseaussendungen die Teilnahme ihrer Spitzenkandidaten an der ORF-" Elefantenrunde" am Donnerstatg vor der Wahl abgesagt. Für Strache ist das "ein demokratiepolitischer Skandal der Sonderklasse". "Anstatt über die wichtigen Probleme in diesem Land zu sprechen und sich den Argumenten der Opposition zu stellen rennen sie davon", schimpfte der FP-Obmann in einer Aussendung.