ÖVP setzt auf Tattoos, SPÖ auf große Worte

Der Wahltag rückt näher und die Parteien werden in ihren Botschaften deutlicher. Am Dienstag stellte Generalsekretär Hannes Rauch die zweite Plakatwelle der ÖVP vor, in der Spitzenkandidat Michael Spindelegger erstmals persönlich zu sehen ist und gleich den Kanzleranspruch erhebt. Auch die SPÖ stellt neue Motive in die Landschaft. Gewarnt wird auf diesen vor "Schwarz-Blau".

3.000 Plakate bringt die ÖVP in der zweiten von drei Wellen auf den Weg und will mit ihrer Kampagne "Optimismus" beweisen und zeigen, dass sie "open-minded" sei, wie Generalsekretär Rauch erläuterte. Spindelegger wird auf den vier Sujets als "Kanzler für die Weltoffenen, die Optimisten, die Tatkräftigen und die Entdecker" geschildert - Begriffe, die man schon aus der ersten Plakatwelle kennt, damals waren freilich statt Spindelegger Landschaftsbilder der Hintergrund.

Die Plakate: