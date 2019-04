VP-Verkehrssprecher will Steuern auf Bahnstrom und E-Bikes senken

Für Hofer wenig hilfreich waren offenbar die 50 Maßnahmen, die das Umweltbundesamt (wie im KURIER am Dienstag berichtet) vorgeschlagen hat. „Für Maßnahmen, die Autofahrer schikanieren, wie eine flächendeckende Maut, City-Maut oder 100 km/h auf Autobahnen und Schnellstraßen, stehe ich nicht zur Verfügung“, erklärte der Verkehrsminister in einer Aussendung: „Wir setzen im Bereich der Mobilität auf Anreize und Förderungen.“ Hofer verweist auf die Investitionen in die Bahn-Infrastruktur, die geplante Nahverkehrsmilliarde und das E-Mobilitäts-Förderpaket.

Das, erklärt der Grazer Uni-Professor Karl Steiniger, wird aber zu wenig sein: „Selbst wenn alle bestehenden und geplanten Maßnahmen im Verkehrsbereich eingerechnet werden, wird Österreich die Ziele zur Emissionsreduktion um jedenfalls mehr als die Hälfte, allenfalls fast zur Gänze verfehlen“, erklärt der Klimaforscher.

Bis Ende des Jahres muss Österreich seinen nationalen Klimaplan nach Brüssel schicken und der EU-Kommission erklären, wie die Ziele dennoch erreicht werden können. Brüssel wird ab 2020 jedes Jahr nachrechnen, ob sich Österreich auf dem Zielpfad befindet – oder nicht. Sind wir besser, bekommen wir eine -Gutschrift. Sind wir schlechter, wird der Malus auf das nächste Jahr angerechnet.