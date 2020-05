Steirisches Reform-Duo will es noch einmal wissen

Der Satz fiel bei einer Geburtstagsfeier und gilt bereits als legendär: " Hermann, hau di eini. Ich mach’s nur mit dir", rief Landeshauptmann Franz Voves dem Jubilar zu.

Doch der steirische ÖVP-Landesobmann Hermann Schützenhöfer kann sich noch zu keiner Antwort durchringen: Er werde erst "in einigen Monaten" bekannt geben, ob er bei den Landtagswahlen 2015 wieder antrete oder nicht. "Mir geht es Tag und Nacht im Kopf herum. Machst du es noch einmal oder tust du das nicht", gestand Schützenhöfer gestern. "Ich werde es mir sehr, sehr gut überlegen."

SPÖ-Chef Voves hat diese Phase bereits hinter sich: Er gab Montag seine Wiederkandidatur bekannt. Der Parteivorstand stattete ihn als Spitzenkandidat mit 100 Prozent Zustimmung aus.

Schützenhöfer will seine Entscheidung noch vor den Gemeinderatswahlen am 22. März bekannt geben. "Ich sehe keinen Grund, jetzt zu sagen, ob ich antrete." Im Gegensatz zu Voves, der sich am 15. November der Wiederwahl zum Parteiobmann stellt, ist Schützenhöfer bis 2017 gewählt. "Keiner kann von mir erwarten, eine so persönliche Entscheidung zu treffen, nur weil der andere Parteitag hat", merkte er an.