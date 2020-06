Lindenberger im Schussfeld der „Parteibasis“

Ihnen sprangen am Dienstag Vertreter von sechs der insgesamt neun Bezirksorganisationen mittels Presseaussendung bei. Sie bezeichnen sich in der Aussendung selbst als die „ Parteibasis“ von „vorwärts Tirol“. Scharfe Kritik gibt es am abgetretenen Parteiobmann Hans Lindenberger. Die Innsbrucker Spitzenkandidatin Waltraud Buchberger – auch Mitglied der Oppitz-Plörer-Gruppierung „Für Innsbruck“ in Tirols Landeshauptstadt – mutmaßte, dass Lindenbergers Rücktritt als Parteiobmann etwas mit der Unterschriften-Liste von über 150 „vorwärts Tirol“- Mitgliedern samt Antrag zu seiner Abwahl zu tun hat.

Der laut eigenen Angaben „interimistische Pressesprecher“ der Partei, Robert Possenig, kündigte an, dass am Dienstagabend (nach Redaktionsschluss) ein Treffen jener sechs Bezirksspitzen anstehe. Eine Festlegung auf einen neuen Obmann werde es noch nicht geben. Anna Hosp sei aber sicher „eine der Kandidaten“ für die Position der Parteiobfrau. An der vom Oppitz-Plörer/Hosp-Lager für 19. Juli avisierten Generalversammlung wolle man festhalten.