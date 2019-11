Vor Konjunkturgipfel: Spielraum für Steuerreform "rapide geschrumpft"

Angesichts der sich abkühlenden Konjunktur will Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer am kommenden Donnerstag mit Experten mögliche Gegenmaßnahmen diskutieren. Stargast ist Christoph Schmidt, Chef der deutschen Wirtschaftsweisen, die am Tag davor ihre Prognosen aktualisieren. Aus Deutschland schwappt die schwächere Konjunktur nach Österreich herein – so etwa von der Autoindustrie auf die heimischen Autozulieferer.

Bedeutsam ist Mahrers Konjunkturgipfel auch für die Sondierungsgespräche zwischen ÖVP und Grünen. Am kommenden Freitag soll entschieden werden, ob es nach den Sondierungen zu echten Regierungsverhandlungen kommt. Die absehbare Schwäche der Wirtschaft und ihre budgetären Folgen sind eine zentrale Herausforderung für jede neue Regierung.

Mahrer: „Wir werden am Ende dieses Gipfels sehr konkret präsentieren, was Österreich braucht“ und was im Regierungsprogramm kommen müsse. Es sei erfreulich, dass sich der Außenhandel stabilisiert habe, aber „erschreckend“ und „eher ein Drama“, dass die Steuerquote um 0,4 Punkte auf 42,8 Prozent gestiegen sei, statt zu sinken.