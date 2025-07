Die Immunität des FPÖ-Delegationsleiters im EU-Parlament Harald Vilimsky könnte ein weiteres Mal aufgehoben werden: Sie habe von den zuständigen Behörden in Österreich einen Antrag auf Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Harald Vilimsky erhalten, und diesen an den Rechtsausschuss weitergeleitet, erklärte Präsidentin Roberta Metsola vor dem Beginn der Abstimmungen im EU-Parlament in Straßburg am Mittwoch.