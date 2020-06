Verwirrung um altes Hypo-Papier

Faktum ist auch, dass sich die von der Regierung beschlossene Abbaugesellschaft in wesentlichen Teilen von einer staatlichen Anstalt unterscheidet. Die Abbaugesellschaft ist privatrechtlich organisiert, das heißt, sie kann weiterhin in Insolvenz geschickt werden.

Bei einer der Anstalt hätte der Staat alle Verpflichtungen der Bank übernommen. Der Bund hätte also das Risiko zur Gänze getragen.

Im Finanzministerium hieß es gestern, die Ansichten der Finanzprokuratur seien bei der Hypo-Entscheidung berücksichtigt worden. "Das Papier ist in zwei Gutachten eingeflossen. Es geht aber von einem alten Szenario aus. Die Anstalt ist nicht mit der nun beschlossenen Lösung, also der Abbaugesellschaft, vergleichbar", sagte ein Sprecher. So habe die Finanzprokuratur beispielsweise als Vorteil aufgelistet, dass jene 2,3 Millionen Euro der Bayern, die sich noch in der Hypo befinden, im Falle einer Anstalt refundiert werden müssten. Das sei überholt. Im Ministerium geht man davon aus, dass das Geld bei einer Abbaugesellschaft nicht zurückgezahlt werden muss.