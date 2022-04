Verteidigungsministerin informiert über "Risikolandschaft Österreich 2022"

Hameseder: Krieg als "Zeitenwende"

Die Begrüßungsworte sprach Generalmajor Erwin Hameseder, Milizbeauftragter und Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien. Der 24. Februar sei der Beginn einer Zeitenwende gewesen, sagte er. Da begann der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der eine eine massive Erschütterung der Sicherheitspolitik in Europa darstelle. Der Krieg habe dramatische Auswirkungen auf alle gesellschaftlichen Bereiche - politisch, sozial und wirtschaftlich.

"Was man heute weiß: Wir müssen massiv in unsere Sicherheit und damit in unsere Landesverteidigung investieren", sagte Hameseder. Es sei ein "Gebot der Stunde", das Regelbudget deutlich über 1 Prozent des BIP anzuheben. Die Verteidigungsministerin hatte kürzlich 1,5 Prozent gefordert.

Als Milizbeauftragter sagt Hameseder: "Die Wiedereinführung der verpflichtenden Milizausübungen sind ein wichtiger Baustein." Nur, wer regelmäßig übt, könne seine Aufträge erfüllen.

Es sei notwendig, dass Europa mit einer Stimme spricht. Auch die Wirtschaft sei aufgerufen, nachzudenken, welche Maßnahmen sie setzen könne, um Österreich resilienter zu machen. Das betreffe etwa den Bereich der Cyberabwehr. Die Angriffe seien zuletzt heftiger geworden.

In letzter Konsequenz gehe es hier um den Verlust von Arbeitsplätzen, um die soziale Sicherheit. "Wir müssen massiv dagegenarbeiten." Und bei aller Notwendigkeit der Sanktionen der EU gegen Russland, betonte Hameseder, solle und müsse weiter der Grundsatz gelten, dass die Sanktionen uns selbst nicht mehr schaden dürfen als jenen, denen sie gelten sollen.