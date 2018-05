Verteidigungsausgaben: Österreich Viertletzter in EU

Österreich liegt beim Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit 0,6 Prozent an viertletzter Stelle unter den 28 EU-Staaten. Laut Eurostat-Daten vom Freitag weist Estland mit 2,4 Prozent den höchsten Prozentsatz gemessen an der Wirtschaftsleistung aus. Irland liegt mit 0,3 Prozent an letzter Stelle. Die Daten der Statistikbehörde stammen aus dem Jahr 2016.

Hinter Estland folgen Griechenland (2,1 Prozent), Großbritannien (2,0 Prozent), Frankreich (1,8 Prozent), Lettland, Polen und Litauen (je 1,6 Prozent) sowie Zypern (1,5 Prozent). Diese acht Staaten liegen über dem EU-Durchschnitt von 1,3 Prozent des BIP bei den Verteidigungsausgaben. Deutschland rangiert mit einem Anteil von 1,0 Prozent nur auf Platz 16.