Verfahren gegen Tilo Berlin eingestellt

Bereits im Juni war sich Ulrich Wastl, der Münchner Anwalt von Ex-Hypo-Vorstandschef Tilo Berlin, sicher, das Verfahren gegen seinen Mandanten werde bald eingestellt. Am Montag war es so weit. Wastl: "Die Staatsanwaltschaft München hat die Ermittlungen wegen unzureichenden Tatverdachts eingestellt."



In diesem Fall ging es um Beihilfe zur Untreue und Kick-back-Zahlungen, definiert als "versteckte Provisionen". Der laut Wastl "unzutreffende Verdacht" beinhaltete, dass mit Absprachen und Zuwendungen an Entscheidungsträger der BayernLB dem Verkauf der Mehrheitsanteile der Hypo-Alpe-Adria-Bank im Jahr 2007 nachgeholfen worden sei. Die Folge waren Kontoöffnungen von Investoren gewesen, die nachträglich als nicht rechtmäßig gewertet worden waren.



Bereits Anfang August war ein Untreue-Verfahren der Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegen Berlin, ebenfalls mangels Tatverdachts, eingestellt worden. Dabei ging es um den Konsulentenvertrag für den ehemaligen Hypo-Vorstand Josef Kircher. Welche Verfahren gegen Berlin bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt noch anhängig sind, konnte ihr Sprecher nicht beantworten.