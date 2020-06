Verdacht auf Telekom-Zahlungen an ÖVP und auch SPÖ

Mitten im Wahlkampf sieht sich die ÖVP mit einem Parteispenden-Skandal konfrontiert: Wie News berichtet, soll die Telekom via Werbeagentur Mediaselect Kampagnen der ÖVP finanziert haben. Konkret sollen 2005 und 2006 rund 250.000 Euro von der Telekom an die Mediaselect geflossen sein. Gegenleistung soll es keine gegeben haben; das Geld wurde in einem eigenen „ÖVP-Topf“ geparkt und für ÖVP-Kampagnen verwendet.

Auch andere Unternehmen sollen die ÖVP versteckt finanziert haben: Laut ORF-Radio soll etwa die Raiffeisenlandesbank OÖ 50.000,40 Euro an Mediaselect überwiesen haben, 73.000 die Lotterien. In der Staatsanwaltschaft Wien bestätigt man dem KURIER Ermittlungen gegen Mediaselect. „Wir führen seit dem letzten Jahr ein Verfahren gegen Mediaselect. Es besteht der Verdacht der Abgabenhinterziehung“, sagt eine Sprecherin. Aktuell würden die Finanzbehörden ermitteln; wann ein Abschlussbericht vorliegt, sei noch nicht klar. Pikant: Die Mediaselect ist Tochter der Media.at-Agentur, die in Besitz von Post, Telekom und Lotterien steht.