Van der Bellen: Zustand des Heeres nicht verfassungskonform

Das österreichische Bundesheer befindet sich in einem nicht verfassungskonformen Zustand. Das geht aus dem Tagesbefehl zum Jahreswechsel von Bundespräsident Alexander van der Bellen hervor. Darin kündigt der oberste Befehlshaber an, bei den Budgetverhandlungen im kommenden Jahr darauf zu achten, dass der "verfassungskonforme Zustand des Bundesheeres wiederhergestellt" werde.

Verteidigungsminister Mario Kunasek ( FPÖ) hat die "klare Position" von Van der Bellen zur Finanzierung des Bundesheeres begrüßt. Er freue sich, den Präsidenten als "Mitstreiter" an seiner Seite zu haben, so Kunasek in einer Aussendung. Auch gab sich der Ressortchef überzeugt davon, dass die Regierung bei den Budgetverhandlungen hinter dem Bundesheer stehen werde. "Ich bin sehr froh darüber, dass der Oberbefehlshaber des Bundesheeres in seinem Tagesbefehl klare Worte gefunden hat", so Kunasek am Samstag. "Ich freue mich, den Herrn Bundespräsidenten als Mitstreiter auf meiner Seite zu sehen, wenn es darum geht, das Bundesheer ordentlich zu finanzieren."