Van der Bellen: Nicht genug Werkzeuge gegen Putins Desinformation

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat den russischen Machthaber Wladimir Putin scharf kritisiert und vor einer Destabilisierung der Demokratie im Ausland durch seine Einflussnahme, insbesondere mit Desinformation, gewarnt. Beim traditionellen Neujahrsempfang für die in Wien akkreditierten Diplomaten räumte Van der Bellen am Donnerstag in der Hofburg ein: "Wir haben nicht genug Werkzeuge" dagegen.