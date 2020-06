Uni-Studentinnen fühlen sich benachteiligt

In Pädagogik- und Lehramtsstudien liegt der Frauenanteil bei 74 Prozent, in den Geisteswissenschaften und den Kunststudien sind es 67. Umgekehrt sind nur 27 Prozent der Studenten in der Fächergruppe Ingenieurswesen/Herstellung/Baugewerbe Frauen, in den Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik sind es 35 Prozent. Dazu kommt, dass in etwa gleich viele Männer wie Frauen neben dem Studium arbeiten.

Allerdings verdienen Frauen weniger, pro Stunde um bis zu zehn Prozent. Im Monat sind das durchschnittlich 80 Euro. Als Grund dafür nennen die Studienautoren den Umstand, dass Frauen seltener Vollzeit oder in regulären Dienstverhältnissen beschäftigt sind. Die Folge:Häufigerer Verbleib in „Studentenjobs“ und weniger Praxis.