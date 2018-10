Überwältigende Mehrheit für Volksabstimmung zu Rauchverbot

Nicht undelikat für ÖVP-Chef Kurz ist: Selbst Wähler der ÖVP sprechen sich klar für ein Volksvotum aus, mehr als die Hälfte der Türkis-Fans wollen über das Rauchen abstimmen. Am vehementesten fordern Wähler der Oppositionsparteien ein Plebiszit. Lediglich die Anhänger der Freiheitlichen sind mehrheitlich gegen eine Volksabstimmung – obwohl FPÖ-Wähler als Fans der direkten Demokratie gelten. „Das Ergebnis steht deutlicher in Zusammenhang mit den parteipolitischen Präferenzen als damit, ob die Befragten Raucher oder Nichtraucher sind“, analysiert Bachmayer. Denn der Meinungsunterschied zwischen Rauchern und Nichtrauchern ist in punkto Volksentscheid wesentlich geringer als zwischen FPÖ-Wählern und Oppositionssympathisanten: Zwei von drei Nichtrauchern wünschen sich eine Abstimmung – das Lager der Raucher ist hingegen gespalten.