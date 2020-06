U-Ausschuss: Hickhack um Aktenlieferungen

Insider schildern, Innenministerin Johanna Mikl-Leitner sei "fuchsteufelswild" gewesen, als sie erfahren hat, dass der Ausschuss Akten aus ihrem Haus vermisst. Die Ressortchefin hatte die Order ausgegeben, "alles zu liefern".

Erster Zeuge wird am Mittwoch Christoph Ulmer sein. Ernst Strassers einstiger Kabinettschef hat das Innenministerium 2004 verlassen, aber weiterhin in Sachen Behördenfunk als Berater fungiert. Strasser selbst muss erst am 20. Juni aussagen.