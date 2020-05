TV-Duelle im Wandel der Zeit

Welche Auswirkungen ein Taferl haben kann, zeigte gut 20 Jahre später FPÖ-Chef Jörg Haider. Er konfrontierte 1994 Kanzler Franz Vranitzky ( SPÖ) auf diese Weise mit hohen Bezügen des steirischen Arbeitskammer-Präsidenten Alois Rechenberger, löste damit eine Privilegiendebatte aus und sorgte indirekt für schmerzhafte SP-Verluste bei der Wahl. Seit damals sind die handlichen Argumentationshilfen aus dem österreichischen TV-Wahlkampf nicht mehr wegzudenken, werden quer durch die Parteien genutzt und sind mittlerweile auch ins digitale Zeitalter überführt worden, wie etwa Frank Stronach (Team Stronach) im laufenden Wahlkampf mit einem Tablet bewies, das den aktuellen Schuldenstand Österreichs anzeigte.

Dass aber nicht nur die Kandidaten selbst im Mittelpunkt stehen, belegte der an diesem Wochenende im Urnengang mündende Bundestagswahlkampf in Deutschland. Als sich CDU-Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Herausforderer Peer Steinbrück Anfang des Monats gegenüberstanden, erregte die Halskette Merkels die Aufmerksamkeit der webaffinen Zuschauer. Die roten, schwarzen und goldenen Elemente des Schmuckstücks veranlassten nicht nur eine rege Debatte in Sozialen Netzwerken, sondern mündeten gar in einem eigenen Twitter-Account der "Deutschlandkette".