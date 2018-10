Türkis-blaues Familienpaket: Mehr für Inländer, weniger für Ausländer

Ein Rechenbeispiel des Familienministeriums zeigt: Ein Kind in Österreich (Alter: 0 bis 3) bekommt inklusive Kinderabsetzbetrag 172 Euro. Lebt das Kind im Ausland, sinkt die Familienbeihilfe speziell für Staaten im Osten deutlich: Auf 85 Euro in Rumänien, 87 in Polen, 97 in Ungarn und 110,5 Euro für Kinder in der Slowakei. In Ländern mit höheren Lebenshaltungskosten gibt es aber auch geringfügig mehr (z.B. 180 Euro in den Niederlanden).

Umstritten ist die Anpassung der Familienbeihilfe vor allem deshalb, weil viele Juristen der Ansicht sind, die Indexierung widerspreche EU-Recht. Die Regierung hat das stets bestritten und riskiert eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof.