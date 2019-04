Türkis-Blau plant Nulldefizit bis 2023

Die Bundesregierung wird am Montag, dem 29. April, die mittelfristige Budgetvorschau an die Kommission in Brüssel übermitteln. Wien stellt den EU-Budgetkontrolloren bis 2023 Jahr für Jahr ein Nulldefizit in Aussicht – also bereits über die jetzige Legislaturperiode hinaus. Die nächste Nationalratswahl muss spätestens am 6. November 2022 stattfinden.

Wirtschaftsexperten wie IHS-Chef Martin Kocher halten das türkis-blaue Finanzziel für schaffbar, obwohl sich die Konjunktur derzeit abschwächt und die Regierung zusätzlich eine Steuerreform stemmen will.