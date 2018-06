Trumps undiplomatischer Botschafter in Berlin sorgt für Wirbel

Lobende Worte fand er auch für den österreichischen Kanzler Kurz, dessen Flüchtlingspolitik er gut finde: „Ich denke, Sebastian Kurz ist ein Rockstar. Ich bin großer Fan“, sagte er. Damit verstößt Grenell gegen alle Gepflogenheiten der Diplomatie: Bei ihren Vorlieben für Personen oder Parteien halten sich Botschafter zurück, ebenso bei innenpolitischen Angelegenheiten. Die deutsche Bundesregierung ist jedenfalls irritiert, das Auswärtige Amt hat die US-Seite nun um Aufklärung gebeten, wie denn die Äußerungen des Botschafters zu verstehen sind. „Ein solches Amtsverständnis und Auftreten widerspricht den Vorschriften des Wiener Übereinkommens, wonach Diplomaten sich nicht in die inneren Verhältnisse eines Landes einmischen dürfen, und dem guten Benehmen“, stellt SPD-Fraktionsvize Rolf Mützenich fest.

Enttäuscht zeigt sich jener demokratische Senator, der Grenell als Emissär im Senat durchgewunken hat. Chris Murphy findet das Interview schrecklich, Grenell habe ihm versichert, sich nicht in die Innenpolitik einzumischen. Murphy verweist auf das verzögerte Entsendungsverfahren: Grenells Personalie war im Senat höchst umstritten.

Einen Freund scheint der US-Botschafter zumindest gefunden zu haben: Jens Spahn. Als Grenell Anfang Mai mit seinem Partner in Berlin ankam, jubelte der Gesundheitsminister auf Twitter („Endlich!“). Vor wenigen Tagen führte er ihn durch den Bundestag – inklusive Erinnerungsfoto. Selfies gab’s am Sonntag, wo er Botschafter mit Spahn und Abgeordneten in der „CDU-Zukunftswerkstatt“ bastelte. „Interessante Gespräche“ kommentierte ein Teilnehmer – auch wenn man in vielem nicht mit Grenell übereinstimme. Ob es dessen Kritik an der mangelnden Beteiligung der Bundesregierung im Syrien-Krieg ist? Oder seine Ablehnung des Iran-Abkommens bzw. Lob für Trumps militärische Drohgebärden („Das ist Diplomatie mit Muskeln, darauf haben wir gewartet“)?

Im Stile seines Dienstgebers verteidigte er sich nun via Twitter: Die Kritik sei lächerlich, ihm werden Worte in den Mund gelegt; er würde keine Parteien oder Personen unterstützen. Er stehe aber dazu, dass es ein „Erwachen der schweigenden Mehrheit“ gibt – mit Trump an der Spitze.

S. Lumetsberger, Berlin