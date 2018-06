Trübe Aussichten am Gipfel der Uneinigkeit

G7-Treffen.

Strafzölle, Russland, Klimaschutz – noch nie gab

es so deutliche Differenzen auf einem G7-Gipfel. Stein des Anstoßes: Donald Trump. Die Zeiten, in denen die Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industrienationen (G7) an einem Strang zogen, sind mit US-Präsident Donald Trump vorbei. Der Streit über Handel, das Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe oder den Klimaschutz überschatteten den G7-Gipfel der USA, Deutschlands, Kanadas, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens und Japans im kanadischen La Malbaie nahe Québec.