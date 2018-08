Tirols SP-Chefin sieht Doskozil-"Einzelmeinung", Kern als Kanzlerkandidat 2022

Und Blanik ließ keinen Zweifel, wen sie mittel- und langfristig an der Spitze der Partei sieht: Christian Kern führe die Partei, und werde dies auch in den kommenden Jahren tun. Und ein Parteivorsitzender sei immer der logische Spitzenkandidat bei der Nationalratswahl. Sie gehe daher davon aus, dass der Ex-Kanzler die Sozialdemokratie in die nächste Wahl führen werde. Es gebe auch keine Alternative zu Kern, meinte die Lienzer Bürgermeisterin.

SPÖ-Bundesparteitag im Oktober

Bei der Vorsitzendenwahl am Bundesparteitag im Oktober erwartete Blanik ein "sehr klares und gutes Ergebnis" für Kern. Ein solches sei dann gegeben, wenn ein "Achter vorne steht" - also um oder über 80 Prozent. Für die Tiroler Vorsitzende ist die Bundes-SPÖ mittlerweile in der Oppositionsrolle angekommen: "Mit der Präsentation des Parteiprogramms und dem bevorstehenden Parteitag ist die Kehrtwende geschafft". Die ersten Monate in der Opposition seien "schmerzhaft" gewesen, so Blanik. Dies sei ganz normal, schließlich habe die Partei das Regierungs-Aus den Wechsel auf die Oppositionsbank erst einmal "verdauen" müssen.