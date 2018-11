"Time-Magazine": Kurz bringt die Rechtsextremen in den Mainstream

" Newsweek" im Oktober, nun das " Time-Magazin": Sebastian Kurz ( ÖVP) ziert wieder das Cover eines renommierten US-Mediums. Titel: "Extreme Makeover. Austria's young Chancellor ist bringing the far right into the mainstream". ("Scharfer Kurswechsel. Österreichs junger Bundeskanzler bringt die Rechtsextremen in den Mainstream.")

Kurz, so heißt es in der aktuellen Europa-Ausgabe des Nachrichtenmagazins, habe erkannt, dass die Ausgrenzung der Rechtsextremen in Europa nicht dazu geführt habe, diese zu stoppen. Daher habe er mit der "von reuelosen Nationalsozialisten" nach dem Zweiten Weltkrieg gegründeten FPÖ, die aber auch Neo-Nazi-Elemente in ihren Reihen habe, eine Koalition gebildet.

Kurz habe es nämlich verstanden, die brennendsten Themen Europas wie "Identität, Islam und Immigration" für seine Zwecke zu vereinnahmen. Das "Time-Magazine" erzählt in Folge über den Aufstieg des ÖVP-Jungpolitikers, der durch die "Schließung der Balkanroute" zum " Nationalheld" im ländlichen Bereich Österreichs geworden sei.